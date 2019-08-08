TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen sezon müthiş bir çıkış yakalayıp Play-Off oynayan Karşıyaka, yeni sezona 3 haftadan fazla süre varken kaldığı yerden devam edeceğinin sinyallerini verdi. Maçta birçok pozisyondan yararlanamayan yeşil-kırmızılılar, yenik duruma düştükten sonra uzatmalarda net gollük fırsatları kaçırınca elenmekten kurtulamadı. Mert, Batuhan, Caner gibi tüm gençleri sahaya süren yeşil-kırmızılılarda özellikle ilk 11'de şans bulan Namık Barış'ın performansı teknik heyeti mutlu etti.

Skorun bir öneminin olmadığını söyleyen teknik direktör Mesut Toros, "Çok ciddi bir hazırlık maçında ligin provasını yaptık. Oyuncularımız iyi motive oldukları sürece nasıl bir performans sergileyeceklerinin sinyallerini verdiler. Maçta zaman zaman sistem değiştirip faydasını gördük. Ofansif yönümüzü değiştirmeye devam ediyoruz. Ligde kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Yeşil-kırmızılılarda Afyon'da Kastamonuspor'la oynanan son hazırlık maçında kasığında sakatlık oluşan Doğukan riske edilmedi. Sakatlanma ihtimaline karşı Mustafa Değirmenci ikinci yarıda oyundan alınırken adalesinden sakatlanıp çıkmak zorunda kalan Metin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MUĞLA VE NAZİLLİ'YLE PROVA

Karşıyaka, sezon öncesi kendisi gibi TFF 3. Lig'de yer alan Muğlaspor ve Nazilli Belediyespor'la da hazırlık maçları oynayacak. Yeşil-kırmızılılar, Muğlaspor'la 15 Ağstos Perşembe günü Tire Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda, Nazilli Belediyespor'la ise 18 Ağustos Pazar Nazilli İlçe Stadı'nda rakip olacak.