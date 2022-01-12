Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka, pazar günü Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u ağırlayacağı ilk yarının son maçını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak.

Bu stadı Alsancak Stadı'nın inşaatı tamamlandıktan sonra kullanmak için 2020 yazında Bornova Belediyesi'yle protokol yapan Karşıyaka, Alsancak'ın açılmasıyla Futbol Federasyonu'na yaptığı başvurudan olumlu yanıt aldı. Yeşil-kırmızılı ekip rakibini 19 Aralık Pazar günü saat 13.00'te Bornova'da ağırlayacak. İç saha maçlarını yıllardır İzmir Atatürk Stadı'nda oynayan Kaf-Kaf, sezonun ikinci yarısında da evinde rakipleriyle 9 bin 138 koltuk kapasiteli, tribünleri sahaya yakın Bornova Stadı'nda karşılaşacak