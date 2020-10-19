Karşıyaka’nın kupadaki rakibi Bergama
Misli.com 3. Lig 3’üncü Grup’ta 5’inci hafta sonunda topladığı 13 puanla liderlik koltuğunu oturan Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur mücadelesinde Bergama Belediyespor’u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı Tayfun Sarı yönetecek. Stada koronavirüs salgını nedeniyle seyirci alınmayacak.
Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç’ün kupa mücadelesinde fazla forma şansı bulamayan oyuncularını sahaya süreceği öğrenildi. 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Bergama Belediyespor, kupada ilk turda Manisaspor’u 1-0’lık skorla elemişti. Bergama Belediyespor Teknik Direktörü Behram Üstün, kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini dile getirdi.
OĞUZ ERK İMZA ATACAK
Karşıyaka yönetimi Altay altyapısından transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Erk’e profesyonel sözleşme imzalatıp, genç futbolcunun lisansını Bergama Belediyespor’la oynanacak kupa maçı yetiştirmeye çalışıyor. Teknik heyetin A takımla idmanlara çıkan Oğuz’u kupada oynatmayı planladığı öğrenildi. Genç oyuncu geçen sezon Karşıyaka’nın U19 takımında görev almıştı.
DHA