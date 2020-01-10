İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında pazar günü Atatürk Stadı'nda Büyükçekmece Tepecikspor'la karşı karşıya gelecek Karşıyaka'nın en büyük kozu taraftarı olacak. İlk devreyi Play-Off potasında tamamladıklarını belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, hem fizik hem de mantal olarak lige hazır olduklarını belirtti. Taraftardan destek beklediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Tribünlerimiz bizim en büyük gücümüz olacak. Oturmuş kadromuz ve gençlerimizin azmiyle armamızı en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Pazar günü sahada formasını terleten, son düdüğe kadar mücadele eden bir takım sahada olacak. Biz taraftarlarımızla bütünleştiğimiz zaman aşamayacağımız engel yok. Onlar her zaman, her yerde bizim yanımızda. Pazar günü onlar tribünde, Karşıyaka'nın gençleri de sahada omuz omuza vererek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

