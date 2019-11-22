TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda Cizrespor'la karşılaşacak Karşıyaka'nın en önemli kozlarından biri kanat oyuncusu Doğukan İnci olacak.

Önceki hafta Payasspor deplasmanında attığı 2 golle 2-1'lik zaferde büyük pay sahibi olan Doğukan, geçen hafta iç sahada oynanan Fethiyespor maçında ilk golde Hakan'a yaptığı asistle de 2-0'lık galibiyetin kilidini açtı.

Bu sezon toplamda 4 gol kaydeden 20 yaşındaki forvet, "Benim gol atmamdan çok, takımın kazanması önemli. Cizre'de galibiyet serimizi 4 haftaya çıkarmak istiyoruz" mesajı verdi. Bu arada Karşıyakalı taraftarlar takımlarını Cizre'de yalnız bırakmayacak.