Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen hafta Edremit Belediye Altınoluk deplasmanındaki mağlubiyetle liderliği kaybedip üçüncü sıraya gerileyen Karşıyaka, yarın ilk yarının son sınavında Fethiye Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak.
İç sahadaki son Göztepe derbisinde taraftarın kötü ve çirkin tezahüratı yüzünden Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Kaf-Kaf, rakibini boş tribünler önünde ağırlayacak. Grupta Göztepe de ilk devreyi saat 16.00'da Çanakkale Belediyespor deplasmanında tamamlayacak. (DHA)