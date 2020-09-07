Eski futbolcularına olan borçları yüzünden 2016'dan bu yana kaldıramadığı transfer yasağıyla 5'inci sezonuna girecek Kaf-Kaf'ta altyapıdan daha önce profesyonel yapılan 4 file bekçisi de oynamaya hazır görev bekliyor. Karşıyaka'da son 2 sezondur birinci kaleci olarak kaleyi koruyan 22 yaşındaki Erdoğan, üst üste 2 kez Play-Off oynayan takımda 2018-19'da 36, geçen sezon 22 maçta görev yaptı.

Geçen sezon Erdoğan'dan bir dönem eldivenleri devralan aynı yaştaki Mehmet, 6 lig maçında ilk 11'de kaleyi korudu. 21 yaşındaki Efe Öcal, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 11'de forma giydi. 2.5 yıldır altyapı atılımı yapıp Türkiye çapından yetenekli gençleri bünyesine kazandıran Karşıyaka'nın Eylül 2018'de Eskişehirspor'dan aldığı 20 yaşındaki Berke Sarıgül, geçen yaz profesyonel sözleşme imzaladı. Genç file bekçisi, Kaf-Kaf'ın U19 takımındaki performansıyla A takım kalesine göz kırptı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)