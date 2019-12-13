İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor ve Derincespor'a mağlup olarak Play-Off hattının dışında kalan Karşıyaka'da gözler pazar günü oynanacak Ofspor maçına çevrildi. Teknik Direktörü Soner Tolungüç, rakiplerini yendikleri takdirde devreyi Play-OIff potasında tamamlayacaklarını belirterek, "Son iki karşılaşmada hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Ancak oyuncularımıza güveniz tam. Taraftarımızın desteğiyle Ofspor'u yenerek devreye Play-Off içinde girmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz" diye konuştu.