Daha önce son golünü yaklaşık 2 yıl önce 2018-19 sezonundaki Play-Off yarı finalinde Vanspor'a deplasmanda atan Mustafa, bu sezon ikinci yarıda 3 gol kaydetti. 17 Mart'ta Çarşambaspor maçında 2-1'lik galibiyeti getiren golü atan 25 yaşındaki futbolcu, önceki hafta deplasmanda 4-2 kaybedilen Altındağspor maçında da ağları sarstı.

Mustafa, üst üste ikinci golünü geçen hafta Osmaniyespor ağlarına göndererek 1-0'lık galibiyeti getirdi. Sezonun ikinci yarısında 4 galibiyet alabilen Kaf-Kaf'a bu galibiyetlerden 2'si Mustafa Değirmenci'nin golleriyle geldi. Son 8 deplasman maçını kaybederek yarışta havlu atan Karşıyaka'da cumartesi günü Erbaaspor'la oynanacak formalite niteliğindeki son hafta maçı öncesi Mustafa Aşan teknik heyetten izin aldı. Yeşil-kırmızılı ekibin mücadeleye yedek ve genç ağırlıklı kadroyla çıkması bekleniyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)