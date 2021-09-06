Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Futbol takımının 5 yıldır devam eden transfer yasağını aylar süren çabaların ardından geçen cuma günü geçici olarak kaldırıp, kadrosuna kattığı isimlere sezonun ilk maçına saatler kala lisans çıkaran Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'a Esenler Erokspor deplasmanındaki 1-0'lık mağlubiyetle başladı. Son yıllarda sürekli aynı grupta yer aldığı rakibiyle geride kalan 3 sezonda oynadığı 6 maçın hiçbirini kazanamayıp 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Karşıyaka, sahaya yeni futbolcularını sürse de Esenler engelini yine aşamadı.

Karşıyaka'da 8 yeni futbolcudan kaleci Yusuf, golcü Abdülkadir ve orta saha Samican ilk 11'de forma giyerken, kadronun gerisini eskiler oluşturdu. Yenilerden İhsan Furkan ve Ertuğrul ikinci yarıda maça dahil olurken, Alperen ve Yunus ilk hafta kadroya giremedi. Fenerbahçe 'den 2 yıllığına kiralanan forvet Barış Sungur'un lisansı ise ilk maça yetişmedi. Karşıyaka, 11 Eylül Cumartesi günü ilk iç saha maçında İçel İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Erokspor deplasmanının uzatma anlarında kırmızı kart gören yeni transferlerden Abdülkadir maçta oynayamayacak.

BİÇER: FARKLI ANLAYIŞLA OYNAYACAĞIZ

Karşıyaka'nın dümeninde ilk resmi maçına çıkan teknik direktör Cüneyt Biçer, oyun anlamında istediklerini sahaya yansıttıklarını belirtip, yeni sezonda oyun sisteminin değişeceğini vurguladı. Biçer, "Oyun olarak bakarsak mağlubiyeti hak etmedik. Rakibe yarım pozisyon verip duran toptan gol yedik. Maçın tamamı bizim üstünlüğümüzle geçti. İlk golü biz atsak rahat kazanırdık. Genel anlamda istediğimiz oyunu büyük ölçüde sahaya yansıttık. Üst sıraların takımı olacağımızı gösterdik. Çok kolay bir süreç değil. Takım 4-5 yıldır oynadığından farklı bir anlayışla mücadele edecek. Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil ancak olumlu reaksiyon aldık. Sezona zor bir fikstürle başladık. Lig sonunda ilk 5 sıra içerisinde olabilecek takımlarla üst üste oynayacağız ama Karşıyaka'yla oynamak rakipler için de zor. Birlikte oynadıkça daha iyi olacağız" dedi.

"YENİLER HAZIR OLACAK"

İlk maçta takıma katılan yeni transferlerden 3'ünü saha süren Cüneyt Biçer, "Yeni transferler 20 antrenman geriden geliyorlar. Bu nedenle maç öncesi futbolcularımla konuşup daha hazır olan isimleri sahaya sürdük. Abdülkadir, Samican, Yusuf daha hazır durumdaydı. İhsan Furkan ve Ertuğrul'u ikinci yarıda değerlendirmeyi planladık. Hakkaniyetli davranarak formayı daha fazla antrenmana çıkan mevcut oyuncularımıza verdik" diye konuştu. Biçer, 8 Eylül Çarşamba günü bitecek transfer döneminde son dakikaya kadar doğru oyuncu olduğu takdirde takviye yapabileceklerini de söyledi.