Ligde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan namağlup Karşıyaka, 14 gol atarken rakiplere 6 kez gol izni verdi. Yeşil-kırmızılılar bu 6 golde de duran toplardaki zaafına engel olamadı. Karşıyaka, geçen sezon 26 Temmuz'da çıktığı Antalya'daki Play-Off finalinde Turgutluspor'a karşı 1-0 öne geçtikten sonra duran toptan gelen eşitlik golüne engel olamamış, rakibine seri penaltılarla mağlup olarak 2'nci Lig hayallerine veda etmişti.

Grupta 12 Kasım'da iç sahada oynaması gereken Arhavispor maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Karşıyaka, 15 Kasım Pazar günü çıkacağı Çarşambaspor deplasmanı öncesi antrenmanlarda duran toplardaki sıkıntısını çözmeye çalışacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)