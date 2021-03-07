Ligde 33 puanla 8'inci sıraya gerileyen yeşil-kırmızılı ekip, 17 puanla sondan ikinci durumda olan rakibini yenerse yarışta yeniden iddialı konuma gelecek. Grupta bu hafta 36 puanla Play-Off hattındaki Çarşambaspor, 51 puanlı lider Somaspor'u ağırlarken, 37 puandaki Ispartaspor 32 Spor ise haftayı bay takım olarak geçecek. Karşıyaka'ya galibiyet durumunda moral tazelerken, rakipleriyle farkı kapatma fırsatı doğacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)