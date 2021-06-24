Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'yı ikinci kez ziyaret ederek, Kurtuluş Savaşı sonrasında oluşturduğu kadrosuyla yabancı rakiplerini yenerek namağlup İzmir şampiyonu olması üzerine, kulübün armasında ay-yıldız taşımasını istediği 24 Haziran 1926'nın 95'inci yıl dönümü, coşku ve heyecanla kutlandı. Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü, 1912 Karşıyaka Derneği ve Karşıyaka Taraftar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik programı kapsamında ilk olarak Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ilçedeki anıt mezarında tören düzenlendi. Törene Karşıyaka Belediye başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Naciye Gökçen Kaya, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, meclis üyeleri ve Karşıyakalılar katıldı.

Törende koronavirüs küresel salgınına karşı alınan önlemlere özen gösterildi. Anıt mezara karanfil bırakan katılımcılar, ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Günün anlam ve önemine yönelik kısa bir konuşma yapan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bu kulübün başkanlığını onurla ve gururla sürdürüyorum ve ömür boyu da hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü ay-yıldız var göğsümüzde, çünkü Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugün 24 Haziran 2021. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, önderimiz, kahramanımız, başöğretmenimiz, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz Karşıyakalıların hiçbir zaman unutmayacağı bir ziyaret ve talimatla bizleri onurlandırdığı bir günün 95'nci yıl dönümü" diye konuştu.

Karşıyaka'nın Atatürk'ün emanet ettiği değerlere yürekten bağlı bir kent olduğunu bir kez daha dile getiren Başkan Tugay konuşmasına şöyle devam etti: "Karşıyaka, Cumhuriyete ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği değerlere yürekten bağlı bir kenttir, bu özelliği ilelebet devam edecektir. 24 Haziran 1926’da Karşıyaka Spor Kulübü’nü ziyaret ettiğinde başarılarını takdir ettiği bu kulübe armasında ay-yıldızı taşıması talimatını vermiştir. Karşıyaka Spor Kulübü’nü kuranlar ve başarılarını elde edenler yalnızca sporcu kişilikleri ile değil aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nda ve daha sonra Cumhuriyetin kuruluş yıllarında gösterdikleri kahramanlıklarla ve çalışmalarla Atatürk’ün büyük takdirini kazanmış insanlardır. Bu nedenle KSK, Atatürk’ün gözünde özel bir öneme sahip bir kulüptü ve Karşıyaka’ya duyduğu sevgi her zaman başka bir özellikteydi. 24 Haziran onur günümüz kutlu olsun."

DHA

KARŞIYAKALILARI SELAMLADILAR

Törenin ardından katılımcılar anıt mezardan ayrılıp, bando eşliğinde Karşıyaka Çarşısı’ndan

geçerek Vapur İskelesi’ne yürüdü. Yürüyüşte dalgalanan Türk ve Karşıyaka Spor Kulübü

bayrakları görsel bir şölen yarattı. Karşıyakalılar, yürüyüş kortejini ve bandoyu coşkuyla

selamladı.