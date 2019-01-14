TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ikinci yarının ilk maçında Pazar günü Van Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak Karşıyaka, 4 sezondur devrenin açılış haftalarında kazanamıyor. İkinci yarının ilk haftasında son olarak 2013-14 sezonunda 1'inci Lig'deyken Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Karşıyaka, ardından galibiyete hasret kaldı. Yeşil-kırmızılılar, 1'inci Lig'de 2014-15 sezonunda Antalyaspor'la 2-2 berabere kalıp 2015-16'da evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenildi.

TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra 2016-17 sezonunda ikinci yarının ilk maçında Bugsaşspor karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Karşıyaka, geçen sezon ise yine 2'nci Lig'de Sakaryaspor'a evinde 1-0 teslim oldu. İzmir temsilcisinde Battal, cezası nedeniyle Van Büyükşehir Belediyespor karşısında forma giyemeyecek. İki takımın sezonun ilk yarısında oynadığı maç golsüz bitti. Yönetimin maç öncesi takıma destek sağlamak için başlattığı hatıra bileti kampanyası da sürüyor.