İzmir depreminde enkaz altından günler sonra kurtarılan İdil, Elif ve Ayda için Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor deplasmanında attığı golden sonra formasının altına giydiği, "Her şeye rağmen umut var" yazılı tişörtü gösteren Karşıyakalı Harun'un yaptığı hareket de öncü oldu. Gol sevincinde İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarma ekibi personelinin parmağını eliyle tuttuğu hareketi yapan Harun'un aynı hareketini birçok futbolcu tekrarladı.

Türkiye Kupası'ndaki maçlarda gol ve galibiyet sevinçlerinde birçok futbolcu ile takım aynı hareketi yaptı.