İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk yarısını 27 puanla Play-Off hattında dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, yarın ikinci devrenin ilk maçında Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda sarı kart cezalısı Mustafa Aşan ve Metin forma giyemeyecek. İki takımın sezonun ilk haftasında oynadığı maç 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Kaf-Kaf'ta ilk yarıda sözleşme yenilenmedikten sonra geçen kasım ayında tekrar anlaşılan Onur Kıntaş'ın da lisansı maç öncesi çıkartıldı. Tecrübeli oyuncunun 90 dakikaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, "İkinci yarıya bıraktığımız yerden başlamak istiyoruz" dedi. Karşıyaka'nın rakibi Büyükçekmece, grupta topladığı 23 puanla dokuzuncu basamakta bulunuyor.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Mustafa Değirmenci, Fatih, Cenk, Anıl, Arif, Harun, Namık Barış, Doğukan, Görkem (Özgür), Hakan Kuş