İZMİR, (DHA)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmak için kolları sıvayan Karşıyaka'da camianın önde gelenlerinden Yelkenbiçer Ailesi, bir alacak dosyasının kapatılmasına katkı sağladı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Transfer yasağı ile ilgili dosyalarımızdan biri olan Ersin Aydın dosyasını kapatarak kulübümüze çok önemli bir destek veren Yelkenbiçer Ailesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz."

"Bu noktada samimi yaklaşımıyla kesinleşmiş alacağından fedakarlık yapan eski oyuncumuz Ersin Aydın'a ise ayrıca teşekkür ediyoruz. Yelkenbiçer Ailesi'nin özverili yaklaşımının tüm Karşıyakalı iş insanlarına örnek olmasını diliyor ve bu desteğin artarak devam etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Kaleci Ersin Aydın, 2015-16 sezonunda Karşıyaka forması giymişti.