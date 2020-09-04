Karşıyaka yönetimi, futbol takımını 1995 yılında son kez Süper Lig'e çıkaran kulübün eski teknik direktörlerinden Hüseyin Hamamcı ve basketbol takımına 1987'de ilk lig şampiyonluğunu yaşatan Nadir Vekiloğlu'na büyük vefa örneği sergileyecek. Yeşil-kırmızılılar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde bulunan futbol sahası ve basketbol salonuna yaşayan iki efsane ismin adını verecek.

Kaf-Kaf, uzun yıllar futbolcu, teknik direktör ve sportif direktör olarak kulüpte görev yapan Hamamcı'nın adını A takım futbol sahasına, 1986-87 sezonunda basketbolda lig ve Cumhurbaşkanı Kupası'nı kazanan takımın çalıştırıcısı Vekiloğlu'nun ismini de basket salonuna verme kararı aldı. Başkan Turgay Büyükkarcı, kararı mayıs ayında alıp koronavirüs pandemisi nedeniyle hayata geçiremediklerini, tadilatlar bitince tabelaların asılıp pandemi sonrası ileri bir tarihte tören yapılacağını açıkladı.