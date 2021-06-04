Gerçekleştirilen tören ile Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nde bulunan basketbol salonlarına Nadir Vekiloğlu’nun ve Ufuk Sarıca’nın, profesyonel futbol takımının antrenmanlarını gerçekleştirdiği futbol sahasına ise Hüseyin Hamamcı’nın isimleri verildi.

Basketbolculuk döneminde Karşıyaka için ter dökmüş ve takımı yönettiği 1986-1987 sezonunda tarihteki ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası ve lig şampiyonluğunu yaşatan Nadir Vekiloğlu’nun ismi BGL takımının maçlarını oynadığı salona verilirken; yine oyunculuk döneminde 2001-2002 sezonunda yeşil-kırmızılı formayı giyen, başantrenör olarak 2012-2013 sezonunda Eurochallenge finali yaşatan, 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası, 2014-2015 sezonunda lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran, son olarak geçtiğimiz sezon FIBA Şampiyonlar Ligi’nde takımı finale taşıyan Ufuk Sarıca’nın ismi basketbol altyapı salonumuza verildi.

Profesyonel Futbol Takımımızın çalışmalarını gerçekleştirdiği antrenman sahasına ise; 1974 yılında Karşıyaka adına futbolcu olarak adım atıktan sonra kariyerinin sonuna kadar formayı terleten ve 3 sezon kaptanlık yapan, teknik adamlık kariyerinde de genç takımı şampiyon yaptıktan sonra 1994-1995 sezonunda takımı 1. Lig’den şu anki adıyla Süper Lig ’e taşıyan Hüseyin Hamamcı’ya verildi.

Günün anısına her üç isme de plaketlerinin takdim edildiği törene, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz ve Divan Kurulu üyelerinin yanı sıra, camia büyükleri, yöneticiler, kulüp çalışanları ve altyapı sporcuları katıldı.