Duric kampanyasına 355 TL'lik destek olan herkese üzerinde, "Kalan son FIFA dosyası benim sayemde kapandı" yazılı yeni sezona özel futbol kombine kartı hediye edilecek. Yeşil-kırmızılılarda kulübün lisanslı ürün mağazasında satışa çıkıp üzerinde içki içen yeşil bir kertenkelenin bulunduğu tişört tasarımı ise sosyal medyada taraftarı kızdırdı. Taraftarlar, kulübün böyle bir sembolünün olmadığını belirterek tasarımı eleştirdi.

DHA