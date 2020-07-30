Takıma Play-Off öncesi finale çıkmaları halinde 10'ar bin TL prim sözü veren Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün sözünü tuttu. İzmir ekibinde başkan Turgay Büyakkarcı, primlerin ödenmesinin ardından, "Play-Off maçları öncesinde tesislerimize gelerek futbol takımımızı uğurlayan ve alınacak sonuç ne olursa olsun prim sözü veren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay futbolcularımız ve teknik ekibimizin primlerinin yatırılmasını sağlamıştır. Sayın Tugay'a göstermiş olduğu çaba ve ilgi için teşekkür ediyor, kendisinin desteğini hissetmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz" açıklamasını yaparak gönül aldı.

Final sonrası daha önce Başkan Büyükkarcı'nın kulübün sosyal medya canlı yayınında belediye kanadına yönelik, 'Prim ödenmedi' çıkışı yaptığı Cemil Tugay, primlerin yatmasının ardından sosyal medyada açıklama yaparak, "Kimseyle aramda sert rüzgar esmiyor. Belediye başkanlığı yaparken kulübün de elimden geldiği kadar yardımına koşmaya çalışıyorum. Söz verdiğim zaman yerine getiririm. Beni lütfen kimse anlamsız tartışmaların içine çekmeye çalışmasın" ifadelerini kullandı. Kaf-Kaf'ta yönetim ve camia Play-Off şampiyonluğuna toplam 800 bin TL'nin üzerinde prim taahhüt etmişti. Futbol ve basketbol altyapı yönetimleri ise takıma her ihtimalde 35'er bin TL prim vereceklerini açıklamıştı.