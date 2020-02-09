TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste ikinci galibiyetini 1877 Alemdağspor deplasmanında alarak Play-Off hattındaki yerini perçinleyen Karşıyaka, unutulmayacak bir maç oynadı. Alemdağ Stadı'ndaki maç, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 15 dakika geç başladı. Futbolcular ısınırken karşılaşma oynansın diye kar küreme çalışmalarına yeşil-kırmızılı idareciler de katıldı. Buz pistine dönen suni çim zeminde ilk yarıda son ayların yıldızı Namık Barış'la öne geçen Kaf-Kaf, ardından ikinci yarıda Eser'in penaltı golüne engel olamadı. Yeşil-kırmızılıların en skorer ismi Doğukan, 89. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirip takımını tekrar öne geçirirken 90+4. dakikada rakip lehine verilen penaltı yürekleri ağza getirdi.

Bu sezon ilk yarıda eldivenleri haftalarca Mehmet'e kaptıran Erdoğan, son dakikada yine Eser'in kullandığı penaltıyı müthiş bir refleksle çıkarıp galibiyetin mimarı oldu. Zorlu hava şartlarında son saniyeye kadar pes etmeyip 3 puana uzanan Karşıyaka'da, "Bu sahada kazanan oyuncularımı kutluyorum" diyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Bizim gibi pas yapan bir ekibin bu tip sahalarda oynaması çok zor. Ancak oyuncularımız büyük bir direnç göstererek kazanmasını bildi. Alanlarımızı kapatarak rakibi alan bırakmadık. Namık Barış ve Doğukan'ı kullanarak gol aradık. Rahat kazanacağımız bir maçta yaptığımız hatalar sonucunda sıkıntılı anlar yaşadık ama kazanmayı bildik. Futbolcularımız yürümenin bile zor olduğu zeminde ayakta kalarak çok önemli bir galibiyete imza attı" dedi.

ATANA VE TUTANA ÖZEL ALKIŞ

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, son haftalarda attıkları gollerle takımın skor yükünü çeken Namık Barış ve Doğukan ile Alemdağ'da kurtardığı penaltıyla günün kahramanı olan kaleci Erdoğan'a özel parantez açtı. Kazanmaya devam etmelerinin önemli olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Doğukan İnci ve Namık Barış iki haftadır hücum hattında büyük işler yapıyor. İkisinin de yetenekleri tartışılmaz. Çalıştıkça hem daha da gelişecekler hem de Karşıyaka daha fazla fayda sağlayacaklar. İkisi de diğer arkadaşları gibi Alemdağ deplasmanında üzerlerine düşen görevi yaptılar. Bir takımın kaderi kalecilerin ellerindedir. Alemdağspor maçında da kalecimiz Erdoğan o günlerden birini yaşadı. Doğru işlere imza attı. Son dakika kurtardığı penaltıyla da kazandığımız 3 puanın mimarlarından biri oldu. Büyük bir işe imza attı" diye konuştu.

DHA