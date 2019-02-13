Yönetimin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mesajında, "Kulübümüzün daha gelişmiş, düzenli ve modern tesislere sahip olması adına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne yönelik olarak hazırladığı ve çim sahalarımızı, salonlarımızı, lojmanlarımızı, kantinleri ve çevre düzenlemesini kapsayan projemize İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak katkı Belediye Meclisi tarafından onay aldı. Projelerimizin değerine inanan ve gerçekleştirebilmemiz adına her türlü desteği sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe'ye ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

MUSTAFA BAYKARA'NIN HEYKELİ AÇILIYOR

Karşıyaka Belediyesi'nin Karşıyaka'nın sembol isimlerinden, taraftarın Bir Baba Hindi Mustafa olarak bildiği Mustafa Baykara için yaptırdığı heykel, Cuma günü açılacak. Sürpriz heykelin açılışı cuma günü saat 16.00'da Baykara'nın gün içinde her zaman oturduğu Karşıyaka Çarşısı girişinde yapılacak. Belediye, büyük sürprizi, "Karşıyakalıların sevgilisi, deplasman yoldaşımız, Karşıyaka'ya ömrünü adamış, en büyük değerlerimizden Mustafa Abimize çok mutlu olacağı bir sürpriz var! Tüm Karşıyakalılar davetlidir" mesajıyla duyurdu.