Sezon başında hedefledikleri liderlik yarışından koptuklarını ancak hala üst lige çıkma şanslarının devam ettiğini belirten İbrahim Palaoğlu, "Bu takıma inancımız tam. Bu çocuklar bu armayı son iki sene Play-Off'ta temsil etti. Son günlerde alınan kötü sonuçların ardından altyapımızdan yetişen futbolcularımıza hakaret boyutundaki eleştirilere anlam veremiyorum. Bu eleştiriler bize bir şey katmaz. Son 3 haftaya girildi. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı, bu çocuklara sahip çıkma zamanı. Büyük camialar böyle günlerde belli olur. Üç hafta sadece saha içine odaklanıp hedefimize varmak istiyoruz. Bu çocuklar terlerinin son damlasına kadar mücadele edecektir, kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.