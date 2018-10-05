Spor Bakanlığı'ndaki görüşmeye Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan, Futbol Şube Başkanı Hakan Çeliker ve Genel Sekreter Mehmet Yaya katıldı. Yeşil-kırmızılılar, Bakan Kasapoğlu'na sırtında ismi yazılı olan 35.5 numaralı forma hediye etti. Basketbol branşında sponsor desteğiyle mücadele eden, voleybol ve transfer yasaklısı futbol şubesinde de tamamen altyapı patentli kadrolarla kendi çabasıyla ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka'da Bakan Kasapoğlu'na tesisleşmeyle ilgili projelerini anlatan Karşıyaka Yönetimi, stat, yeni salon ve tesis konusunda destek istedi.

Yeşil-kırmızılıların Sasalı'da yapmayı planladığı altyapı tesisi ve altyapıdaki projeleriyle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, dernek statüsündeki Karşıyaka'nın farklı spor dallarında yarışmacı takımlarla mücadele etmesiyle diğer İzmir kulüplerinden ayrıldığını söyledi.

Kasapoğlu, İzmir'e geldiğinde Karşıyaka'nın tesislerini ziyaret ederek maça gelmek istediğini dile getirdi.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bakan Kasapoğlu'yla projelerimiz üzerinden konuştuk. Yönetim olarak 9 ayda yaptıklarımızı anlattık. Karşıyaka'yı yakından takip ettiğini, 5 branşta faaliyette bulunmasını takdir ettiğini söyledi. Değerleri olan 106 yıllık kulübe sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Projelerimizle ilgili İzmir ziyaretinde tekrar görüşeceğiz" dedi.