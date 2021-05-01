Karşıyaka'dan ayrılan Lianma Flores, Kuzeyboru’da
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off'a kalmasına rağmen yarı finalde havlu atan Karşıyaka'da büyük umutlarla transfer edilen Kübalı pasör çaprazı Lianma Flores, Yeşil Kırmızılı kulüpten ayrıldı, Kuzeyboru’ya imza attı.
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen 31 yaşındaki smaçör Lianma Flores’i renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezonu Karşıyaka forması ile tamamlayan ve kariyerinde KV M-Technologie ve Tulitsa Tula formaları giyen 1990 doğumlu 1.85 boyundaki Kübalı smaçör ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Flores, büyük umutlarla transfer olduğu Karşıyaka'da 3'ü Play-Off olmak üzere toplam 10 müsabakada görev aldı.