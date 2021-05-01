Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen 31 yaşındaki smaçör Lianma Flores’i renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezonu Karşıyaka forması ile tamamlayan ve kariyerinde KV M-Technologie ve Tulitsa Tula formaları giyen 1990 doğumlu 1.85 boyundaki Kübalı smaçör ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Flores, büyük umutlarla transfer olduğu Karşıyaka'da 3'ü Play-Off olmak üzere toplam 10 müsabakada görev aldı.