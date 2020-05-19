Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gençler, cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizsiniz" sözleriyle başlayan videoda yeşil-kırmızılı kulüpte forma giyen voleybolculardan Elif Öner, Ece Kozdere, Yaren Işık, Lara Uyar; futbolculardan Caner Cengiz, Anıl Çıracı, Özgür Güler, Namık Barış Çelik; basketbolculardan Onuralp Bitim, Metecan Birsen; yelkencilerden Ada Fidan, Deniz Pala, Dern Baytur, Lara Cindoğdu ve tenişçiler Mert Özler, Sarp Aydinç ile İpek Şakiroğlu, tek tek Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni seslendirdi. Hitabenin sonundaki, "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" sözünü Karşıyaka'nın Fransız basketbolcusu Amath M'Baye seslendirirken, "Ne mutlu Türk'üm diyene" cümlesi ise bir ağızdan söylendi. Karşıyaka, özel olarak hazırlanan videoyu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aklını rehber edinen, çağdaş cumhuriyetin çocukları ve savunucularıyız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!" notuyla paylaştı.

DHA