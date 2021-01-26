Yeşil-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı stoper Cenk ile sarı kart cezalısı ön libero Arif forma giyemeyecek. İlk yarının son haftasındaki Erbaaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Mustafa Aşan, Arif'in yerine ilk 11'de görev yapacak.

Teknik direktör Soner Tolungüç'ün savunmada Cenk'in yokluğunda Fatih ya da Cihan'ı oynatması bekleniyor. Doğukan ve Mustafa Değirmenci'nin iyileştiği Karşıyaka'da hafif sakatlığı bulunan forvet Hakan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)