Yeşil-kırmızılılarda 2014-2016 yılları arasında 2 farklı dönemde teknik direktörlük yapan Yusuf Şimşek, Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş alacağının yüzde 50'si karşılığında muvafakatname imzası vererek alacak dosyasını tamamen kapatmayı kabul etti. Şimşek, eski kulübünün başlattığı 3 sezonluk kombine bilet kampanyasına da tanesi bin TL'den 10 adet kombine alarak destek oldu.