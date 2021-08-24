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Karşıyaka'da Yusuf Şimşek'ten imza

Karşıyaka’da 5 yıldır devam eden transfer yasağını kulübün borçlu olduğu eski futbolcu, teknik adam ve çalışanlarından muvafakatname alarak geçici süreyle kaldırmaya çalışan yönetim, Yusuf Şimşek'le de anlaşmaya vardı.

24 Ağustos 2021, Salı 16:19 Son Güncelleme:
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Karşıyaka'da Yusuf Şimşek'ten imza

Yeşil-kırmızılılarda 2014-2016 yılları arasında 2 farklı dönemde teknik direktörlük yapan Yusuf Şimşek, Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş alacağının yüzde 50'si karşılığında muvafakatname imzası vererek alacak dosyasını tamamen kapatmayı kabul etti. Şimşek, eski kulübünün başlattığı 3 sezonluk kombine bilet kampanyasına da tanesi bin TL'den 10 adet kombine alarak destek oldu.

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