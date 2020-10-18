Karşıyaka'da yıllar sonra liderlik sevinci yaşanıyor

Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta deplasmanda Yalovaspor’u 1-0 yenen Karşıyaka, yıllar sonra liderlik koltuğuna oturmanın mutluluğunu yaşıyor.

18 Ekim 2020, Pazar 18:22 Son Güncelleme:
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Karşıyaka'da yıllar sonra liderlik sevinci yaşanıyor

Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta deplasmanda Yalovaspor’u 1-0 yenerek 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayan Karşıyaka, yıllar sonra liderlik koltuğuna oturmanın mutluluğunu yaşıyor. En son 1'inci Lig’de 2012-13 sezonunun 5’inci haftasında liderliğe yükselen yeşil-kırmızılılar, 8 yıl sonra zirvede yer alarak taraftarına şampiyonluk umudu verdi. Karşıyaka deplasmanda 3’te 3 yaparak aynı zamanda dış saha lideri de oldu.

Son iki sezonda 3’üncü Lig’de bir kez Play-Off yarı final bir kez de Play-Off finali oynayan yeşil-kırmızılılar, bu sezon direkt şampiyonluk için iddialı olduğunu gösterdi. Karşıyaka’nın ilk 5 haftalık periyotta aldığı galibiyetlerde forvet Hakan Kuş attığı gollerle büyük rol oynadı. Yalovaspor filelerini sarsarak toplam gol sayısını 4’e çıkaran Hakan, takımının kazandığı 10 puana direkt katkı yaptı.

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