TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Yeşil kırmızılı takımın ilk idmanını başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Çalışma öncesi yaptığı konuşmada geçen sezon camiaya play-off heyecanı yaşatan genç futbolcuları tebrik eden başkan Büyükkarcı, "Bu sezon da aslanlar gibi formanın hakkını vereceğinize eminim" diye konuştu.

Kaf-Kaf'ta yönetimin yeniden anlaşma sağladığı kaptan Mustafa Aşan izinli olması nedeniyle ilk idmana katılmadı. Sözleşmeleri yenilenen diğer isimlerden ön libero Arif ve forvet Hakan antrenmanda yer aldı. Karşıyaka'da teknik heyetin raporuyla geçen sezonki kadrodan santrfor Bartu ile sol bek Onur yollar ayrılmıştı. Altyapıdan profesyonel yapılan Batuhan Kara, Caner Cengiz, Hakan Denizci ve Mert Yılmaz A takımla çalışırken, sakat olan kaleci Berke Sarıgül idmana katılamadı.