Şirketleşme adına tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Büyükkarcı, "Yasalar gereği bütün kulüpler anonim şirket olacak. Bizim dernek kalma gibi bir lüksümüz olacak. Mali yılın tamamlanmasının ardından ocak ayının başında şirketimiz kurulmuş olacak. Taraftarımızın da içinde yer alabileceği bir şirket yapımız olacak. Bununla ilgili gerekli bilgilendirmeler ve açıklamalar yapılacak" diye konuştu.

Yeni statla ilgili Ankara'da Gençlik Spor Bakanlığı'nda salı günü yaptıkları toplantıya değinen Büyükkarcı, "Karşıyaka Stadı için iki farklı siyasi görüş masaya oturup, hiç bir önyargı ve oy kaygısı gütmeden ortaklaşa Karşıyaka'ya destek vermek için hareket etme kararı alındı. Sayın Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyorum. Bunun bir ilk olduğunu düşünüyorum. Stadın temeli atıldıktan sonra en önemli hamleyi yaptık diyebilirim. Mimarlarla mevcut proje üzerinde çalışmaya başladık. Bakanlığımız ve belediyelerimizle bunu bitireceğimize inanıyorum" dedi.

"Yapılacak avam projesinin ardından maliyet hesapları yapılacak" diyen Büyükkarcı, "Stadyumun kapasitesi, ticari alanlarıyla ilgili mimarların çalışmalarının bitimiyle 15 gün sonra daha net açıklamalar yapabiliriz. İnşaat işinin tekniğinden anlamam, net konuşmam da doğru olmaz ancak benim kanımca en fazla 2.5 yıl içinde stadımıza kavuşuruz" şeklinde konuştu. Karşıyaka için bir dijital para çıkarma hazırlığında olduklarını da belirten Başkan Büyükkarcı, "Bunun anlaşmalarını yaptık. Önemli bir lansmanla tanıtımı yapılacak. Karşıyaka kendi parasına da kavuşuyor. İlk etap olarak 3.5 milyon adet olarak piyasaya çıkacak. Bu dijital parayla da kulübümüze katkı sağlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BENCE TRANSFER YASAĞIMIZ YOK

Transfer yasağı ve stadyumla ilgili hiç bir zaman emin olmadan açıklama yapmadığını söyleyen Turgay Büyükkarcı, "Bence transfer yasağımız yok. Altyapıdan çok iyi oyuncularımız geliyor" dedi. Büyükkarcı, "Arkardaşlarımızın özgüvenleri yerine geldi. Maddi ve manevi sorunları yok. Sürekli, 'Forvet lazım' diyorlardı. Hakan Kuş'un son haftalarda attığı müthiş goller ve form durumu belli. Takım olarak iyi durumdayız. Yasağı kaldırmak istiyoruz ancak doğru mali yapıyı yerine getirmeden hareket etmemeliyiz. Doğru iş doğru zamanda yapılan iştir. Transfer yasağını kaldırmak içinde bir çalışma yapmadığımız anlamına gelmesin. Her zaman o konuyla ilgilide çalışmalarımız var ancak doğru zamanda olmadı" dedi.

BORÇ 10 MİLYON DOLAR

Geçmişle hesaplaşma yerine ileriye bakmak istediklerini vurgulayan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Geçmişle kavga etmek gereksiz enerji kaybı. Kulübün borcu geçmişten geliyor. Ancak hukuki olarak bir hamle yapılması mümkün değil. Geçmiş yönetimler genel kurulda aklanmışlar. Onun için biz geçmişten ders alarak yolumuza bakıyoruz. Yaklaşık 10 milyon Dolar borcumuz var. Borcun ne kadar olduğu değil, yönetilip yönetilmediği önemli. Biz göreve geldiğimizden beri hiç bir personelimize borcumuz yok. Bundan 4 sene önce bir çalışana işten çıkarken 27 bin TL ödenmemiş ve şimdi 300 bin TL borç oldu. Biz geçmişten ders alarak geleceği planlamanın peşindeyiz" diye konuştu.

MADDİ DESTEK YOK

Göreve geldikleri Ocak 2018 tarihinren beri fazla maddi destek almadıklarını dile getiren Turgay Büyükkarcı, "Futbolda final oynarken bir çok kişi şampiyonluk primi açıkladı. Ancak 1 TL gelmedi. Ya takıma inanmayarak şov amaçlı açıklandı ya da şampiyon olsaydık bile bu paralar ödenmeyecekti. Ben daha iyimser olarak unuttuklarını düşünüyorum. Final maçında Karşıyaka Belediyemiz ve Murat Polat başkanlığındaki futbol altyapı yönetimimiz şampiyonluk halinde vaat ettiği primleri kulübe bağışladı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Camiada çok ciddi iş insanları var maalesef destek alamıyoruz" şeklinde konuştu.

MAVİŞEHİR STATTAN SONRA

Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, Mavişehir'de belirlenen arazideki altyapı tesisi hayaline stat konusunda yol aldıktan sonra ağırlık vereceklerini açıkladı. Sportif olarak liglere iyi başladıklarını belirten Büyükkarcı, "Futbol, basketbol ve voleybolumuz iyi yolda. Çok yakında sözünü verdiğim iyi bir eskrim branşı kuracağız. Sportif başarıların yanı sıra tesisleşme hamleleri içinde çalışıyoruz. Çiğli'deki tesislerimizi baştan aşağı yeniledik. Mavişehir'deki arazi için çalışmalarımız sürüyor. Bakanımız ile yaptığımız toplantıda Karşıyaka'nın sahip olması gereken bir alan olduğu bildirdim. Olumlu baktılar ancak şu an önceliğimiz stadyum. Stat konusunda yol alınca ağırlığı Mavişehir'deki araziye vereceğiz" açıklamasını yaptı.

HATIRA KOMBİNESİ ÇIKIYOR

"Taraftarımızdan gelen istek üzerine hatıra kombine kampanyası yapacağız" diyen Büyükkarcı, "Öyle bir taraftarımızı var ki gidemeyeceği maç için hatıra kombine kampanyası için bize baskı yapıyor. İnandığı ve güvendiği sürece destek olmak için çırpınan bir taraftarımız var" dedi. Büyükkarcı, kulübün hesaplarını divan yönetim kuruluna açıklayıp şeffaf olduklarını söyledi.

İZMİR, (DHA)