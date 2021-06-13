Turgay Büyükkarcı, "Genel kurulun ertelenmesinin benim hesap veremeyeceğimle ilgili olduğu söyleniyor. Seçimler pandemiden dolayı ertelendi. Benim verdiğim parayla ilgili olarak herkes gelsin kök hesaplara kadar incelesin. İlk göreve geldiğimiz zaman Gökhan Şensan ve arkadaşları yönetimden ayrılırken 2 sene önce benim 4 milyon 700 bin TL alacağım vardı. Aradan 2 sene geçti, pandemi var. Futbolun hiçbir geliri yok. Hodri meydan! Gelsinler baksınlar hesaplara" dedi.

"İBRA PAZARLIĞINA GİRMEM"

İbra edilmek için temlikleriyle ilgili pazarlık içinde olduğu iddialarına sert çıkan Büyükkarcı, "Konuşulan, 'Ben temliğimi indireyim siz beni ibra edin.' Bunlar ahlaksızca teklifler. Böyle bir işin içinde hiçbir zaman olmadım olmam da. Hesaplar ortada. Divana hesapları verdik, onları bile 2-3 kişi arayıp, hesaplar saklanıyor denmiş. Hesaplarımız açık. Hatalı olduğum ispatlansın o kadar rakamı ben kulübe bağışlarım. Hepimizin ailesi ve iş hayatı var. Kişilerin onuru ve haysiyetiyle bu kadar kolay oynanmamalı" diye konuştu.

"YARIŞTAN KORKAN ADAM BAŞKAN OLMASIN"

Genel kurul öncesi yeniden aday olacağını açıklayan, başka listelerin de çıkmasının gayet doğal olduğunu belirten başkan Büyükkarcı, "Adaylar çıkabilir. Bu herkesin demokratik hakkı. Yarıştan korkan adam zaten başkan olmasın. Karşıyaka'nın adına yakışan bir genel kurul olsun. Kendi marka değerimize artık zarar vermeyelim. Ne kulübün iddiacılığı, ne şikeciliği, ne de başkan para vermeden vermiş gibi gösterdiği kaldı. Bu kulübe biraz saygı göstermek lazım. Herkes sevebilir ama saygıda eksikliğimiz var" ifadelerini kullandı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)