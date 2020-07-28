"Şampiyonluğa 1 adım kalmıştı" diyen Tolungüç, "Kadromuz zaten kısıtlı. Hamle alternatifimiz az. Bunun üzerine maçtan 1 gün önce aylardır hiçbir rahatsızlığı olmayan Fatih'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Takımın en önemli oyuncularından biriydi. En çok korktuğum duran toptan gol yemekti ve defansta uzun boylu oyuncumuz olmadığı için duran toptan gol yedik" dedi.

Futbol Federasyonu'nun Play-Off maçlarını Antalya'da oynatma kararını da eleştiren Soner Tolungüç, "45 dakika sıcaklıkta, yüzde 75 nemin altında 125 dakika final oynadık. Turistlerin kaldığı otellerde konaklamak zorunda kaldık ve bir futbolcumuzun koronavirüs testi bu nedenle pozitif çıktı. Tüm bunlara rağmen şampiyonluğa çok yaklaştık. Bu çocuklar tarih yazmanın eşiğine kadar geldi" diye konuştu. Sözleşmesi biten ancak kulüpte yeni sezonda da göreve devam etmesi beklenen Tolungüç, birkaç gün kafasını toparlaması gerektiğini belirtti.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)