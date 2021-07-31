TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını geçici olarak kaldırıp kadrosunu 5 yıl aradan sonra takviye etmek isteyen Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, takımı yeni sezona hazırlarken, bir yandan da transferlerle ilgili temaslarda bulunduklarını söyledi. Kaf-Kaf'ta yönetimin kulüpten alacaklı 96 isimle alacakları konusunda muvafakatname imzalamaları için görüşmeleri sürerken, hazırlıklarını transfer yasağının açılması üzerine yaptıklarını söyleyen Cüneyt Biçer, "Yasak açılmazsa da elimizdeki kadroyla devam edeceğiz. Sonuçta 3 yılda 2 kez Play-Off oynamış bir takımımız var. Ancak biz transferin açılacağını biliyoruz. Buna göre hareket ediyoruz. Yasak kalktığında elimizden gelen en iyi kadroyu kurmaya çalışacağız" dedi.

Bu sezon dümenine geçtiği Karşıyaka'nın elinde hali hazırda kaliteli bir kadro olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, " Transfer yasağı açıldıktan sonra yapılacak takviyelere göre kadrodan kimlerin eleneceğine açıkçası futbolcular kendi performanslarıyla karar verecek. Biz herkese eşit mesafedeyiz. Kararımızı oyuncuların antrenmanlardaki performanslarına göre vereceğiz. Karşıyaka transfer yasağı açılsa da açılmasa da hedefe oynayacak. Karşıyaka gibi köklü bir kulüpte görev alıp zirve hedeflemiyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Biz rakiplerimize bakmadan 34 maç boyunca ayakta kalan, mücadeleyi bırakmayan bir takım olacağız" diye konuştu.

Biçer, 4 Ağustos'ta Bolu'da kampa gireceklerini hatırlatıp, ikinci bir kamp yapma konusunda koronavirüs salgınının gidişatına göre karar vereceklerini belirtti.

DHA