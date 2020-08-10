Karşıyaka'da teknik direktör arayışları sürüyor

TFF 3. Lig'de Karşıyaka, geçen sezon yuvaya dönerek düşme hattında devraldığı takıma Play-Off finali oynatan, uzun vadeli kontrat yapılması hedeflenirken yeni sezon şartlarında anlaşılamadığı için sürpriz bir şekilde yollar ayrılan teknik direktör Soner Tolungüç'ün yerine arayışlarını sürdürüyor.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 15:29 Son Güncelleme:
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Karşıyaka'da teknik direktör arayışları sürüyor

Kulüpte daha önce teknik direktörlük yapıp ilk aday olarak ismi gündeme gelen sportif direktör Atilla Güneş'in mevcut görevinden ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. 

Play-Off finalinde Karşıyaka'yı seri penaltı atışlarıyla yenerek 2'nci Lig'e çıkan Turgutluspor'la yollarını ayıran Cüneyt Biçer, adı yeşil-kırmızılılarla anılmasına rağmen kendisine henüz resmi bir teklif gelmediğini belirtti. Kaf-Kaf, Fatih Uygun'u da teknik adam listesine ekledi. İzmir'de Bucaspor, Altınordu ve Göztepe 'de antrenörlük yapan Uygun, Kaf-Kaf'ta 2013-14 sezonunda Sait Karafırtınalar döneminde antrenör olarak çalışmıştı. Uygun, son olarak geçen sezon gruptaki rakiplerden Ofspor'u çalıştırdı.

DHA

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