İZMİR, (DHA)

KARŞIYAKA'nın futbol, basketbol ve voleybol takımları tek kombine ile taraftarla buluşacak. Tek Kombine Tek Karşıyaka sloganıyla yola çıkan yönetim 2019-2020 sezonunda üç takımı da aynı kartta buluşturacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşıyaka Spor Kulübü olarak bizler de bir spor kulübü olmanın getirdiği misyon ile hedeflerimize taraftarlarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde ilerleme isteğinde ve bu zorlu yolculukta yanımızda olacak taraftarlarımızı tek bir noktada buluşturma amacındayız. Bu amaç doğrultusunda taraftarlarımızın sezonun geri kalanında futbol, basketbol ve voleybol takımlarımızın iç saha maçlarını yerinden izleyebilmelerine imkan sağlayacak kombine kartımızı taraftarlarımıza sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tek Kombine Tek Karşıyaka sloganı ile sizlerle buluşacak kombine kart ile futbol takımımızın TFF 3. Lig ve play-off, basketbol takımımızın ING Basketbol Süper Ligi normal sezon ve play-off, FIBA Europe Cup, voleybol takımımızın Kadınlar Voleybol 1. Ligi ve play-off maçlarını izleme şansına sahip olacaksınız. 700 TL’den satışa sunulacak Tek Kombine Tek Karşıyaka sezonluk kartlarımızı bugünden itibaren Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndan satın alınabilecektir. Kombine kartların teslimi 13 Ocak Pazartesi gününden itibaren başlayacak olup Tek Kombine Tek Karşıyaka kartlarımızdan satın alan taraftarlarımız, kartlarını teslim alana kadar satın alma makbuzları ile birlikte futbol, basketbol ve voleybol maçlarına giriş biletlerini elde edebileceklerdir" ifadeleri yer aldı.