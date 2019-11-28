Karşıyaka'da 2 yıldır futbol altyapı başkanlığı yapan kulübün eski futbolcularından Tayfun Yungul, görevinden istifa etti. Eski Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın desteğiyle Ocak 2018'den bu yana futbol altyapısını yönetip yıllardır altyapıda etkisiz kalan yeşil-kırmızılıları atağa kaldıran Yungul, idari konularda kurdukları düzenin dışına çıkıldığı gerekçesiyle ayrıldığını açıkladı. Yungul, "Önceki yıllarda altyapıda başarısız sonuçlar alan kulübümüz geçen sezon Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde Türkiye şampiyonluğunu finalde kaçırdı. Şu an U19, U17 ve U14 Ligi'nde gruplarımızda lideriz" diye konuştu.

Görev süresinde altyapıya 100'e yakın yeni oyuncu kazandırdıklarını belirten Yungul, "Yeni spor okulları açıp ilk kez U9 ve U10 takımları oluşturduk. Fitness salonu kurup tüm altyapı takımlarının malzemelerini eksiksiz tamamladık. Bugün itibarıyla personel maaşı ve tedarikçi borcumuz yok. İdari konularda düzenin dışına çıkıldığı için rahatsızlık duyup ayrılmam gerektiğini kararlaştırdım. Karşıyaka'da altyapının önümüzdeki süreçte daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi. Kaf-Kaf'ta futbol şubesine destek verilmediği için geçen haziran ayında beraberinde 7 isimle birlikte ana yönetimden istifa eden Gökhan Şensan, Yungul yönetimindeki altyapıya dışarıdan maddi katkı vermeyi sürdürmüştü.

DHA