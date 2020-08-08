TFF 3. Lig ekiplerinde Karşıyaka'da geçtiğimiz sezon takımın başına getirilen Teknik Direktör Soner Tolungüç ile yollar ayrıldı. Karşıyaka Spor Kulübü, ayrılığı resmi internet sitesinden duyururken 55 yaşındaki teknik adam ile yapılan görüşmeler sonucunda 2020-2021 sezonu için sözleşme şartlarının uyuşmaması nedeniyle yeni sezonda birlikte devam etmeme kararı aldıklarını açıkladı.

Tolungüç'e teşekkür edildi

Yeşil-kırmızılı kulüp, açıklamanın devamında deneyimli teknik direktöre teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiği ilk günden bu yana, Futbol Takımımız için emek sarf eden ve salgın nedeniyle tüm futbol camiası için olumsuz gelişen sürece rağmen sezon sonunda bizlere play-off finali heyecanı yaşatan Soner Tolungüç’e, göstermiş olduğu gayret için teşekkür eder, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz."