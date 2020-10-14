Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağı Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, takımın dümeninde olduğu her sezon fark yarattı. Yeşil-kırmızılılarda 1996-1997 sezonunda forma giyip futbolu kulüpte bırakan Tolungüç, 19 yıl sonra 2015-2016 sezonunun son 9 haftasında yuvaya 1'nci Lig'de teknik direktör olarak döndü. O sezon başından beri düşme hattında yer alan Kaf-Kaf, Tolungüç'le çıkış yakalamasına rağmen kümede tutunamadı. Sonraki sezon 2016-2017'de 2'nci Lig'de sezona transfer yasağı ve mali belirsizlikler içinde başlayan Kaf-Kaf, Soner Tolungüç yönetiminde altyapı patentli gençlerin ağırlıkta olduğu kadrosuyla beklenmedik bir çıkış yaptı.

Performansıyla zirve yarışı veren Karşıyaka'da Soner Tolungüç devre arasında takım Play-Off hattında 4'üncü sıradayken ailevi nedenlerle kulüpten ayrıldı. O sezon sonunda Play-Off'u ıskalayan, sonraki yıl da aldığı 6 puan silme cezasıyla yine küme düşen yeşil-kırmızılılarda Tolungüç, kulübe 2.5 aradan sonra geçen sezon 3'üncü haftada takım düşme hattındayken geri geldi. Tecrübeli teknik adamın gelişiyle tekrar silkinen Karşıyaka, Play-Off'a kalıp Turgutluspor'la oynadığı finali seri penaltılarla kıl payı kaybetti. Bu sezon başında yönetimle ilk etapta anlaşamamasına rağmen taraftarın ısrarıyla göreve devam eden Tolungüç, altyapı patentli takımını 4 haftada 10 puanla zirveye taşıdı.

BU KEZ OLSUN

İlçeye yapılacak yeni stadın yolunu yıllardır gözleyip, İzmir'de stat konusunu ilk gündeme getiren kulüp olmasına rağmen kentin en mağdur takımı olarak kalan Karşıyaka'da taraftarlar dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde düzenlenen zirve sonrası yeniden umutlandı. 1998 yılından bu yana gündemde olup birçok farklı yer değerlendirilen, son yer olarak belirlenerek yıkılan eski İlçe Stadı'nın arazisi yapılan ilk ihale açılan davalarla feshedilince 5 yıldır atıl vaziyette kalan Kaf-Kaf'ta taraftarlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi'nin konsorsiyum kararıyla stat inşaatının yeniden başlamasını bekliyor.

Stat zirvesi geçen sezondan bu yana aralarında soğuk rüzgarlar esen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın arasını da yumuşattı. Stat ve altyapı tesisi için 3 yıldır görüşmeler yapan Turgay Büyükkarcı, "Spor Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu konsorsiyum ile Karşıyaka Stadı'nın inşa edilmesi konusunda uzun süre sonra ilk defa çok büyük ve ciddi bir adım atıldı. Çalışmalar hemen başladı. Bakanlığımız ve belediyelerimiz ile tüm Türkiye'ye örnek olacak bir yaklaşım göstererek, Karşıyaka'ya yakışır bir stadın inşaatının bir an önce başlamasını ve bitirilmesini hedefliyoruz. Bunun için de bütün gücümüzle çalışacağız" açıklamasını yaptı.

DHA