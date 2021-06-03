Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

MİSLİ.com 3'üncü Lig'deki transfer yasaklısı futbol şubesinin şirketleştirilmesi için camia içinden güçbirliği oluşturan Karşıyaka'da projeye Belediye Başkanı Cemil Tugay da destek verdi. Yeşil-kırmızılılarda şirketleşme için öncü olan eski başkanlardan 1912 Karşıyaka Derneği 2'nci Başkanı Cenk Karace, yine projeye destek veren Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Mustafa Karabağlı, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Kaan Akacun ve Tufan Konuk, Cemil Tugay'la bir araya geldi. Toplantıda Başkan Tugay'a şirketleşme projesinin detayları aktarıldı. Projeye destek veren Cemil Tugay'ın hisse alıp kurucu ortaklardan olarak şirkete katılacağı öğrenildi. Karşıyaka camiasında 26 Haziran'da yapılması beklenen kongrede üyelerin onayına sunulacak şirketleşme projesine destek olan kişi sayısı 350'yi geçti. Şirketin hazırlanan ana sözleşmesi katılımcılara gönderildi.

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