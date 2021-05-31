Ana sözleşmesi hazırlanan şirketle ilgili hafta içinde camianın ileri gelenleri toplantılar yapacak. Projede öncü olan eski başkanlardan Cenk Karace ve Hasan Denizkurdu, şirketin katılımcıları arasında olacağı öğrenilen Başkan Turgay Büyükkarcı'yla da temas halinde.

Şirketle ilgili açıklamanın cuma günü yapılması bekleniyor. Şimdiden Karşıyaka camiası içinden 250'nin üzerinde katılımcısı olan projenin yatırım şirketi olarak tasarlanacağı, oluşturulacak kaynakla geleceğe yönelik yatırımlar da yapacağı öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda şirket projesinin Türkiye'de diğer kulüplerdeki örnekleri gibi tek adama bağlı olmaması, şirket yönetim kurulu başkanı ayrıldığında görevi yine Karşıyaka camiası içinden isimlerin üstlenmesi planlanıyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)