"Karşıyaka için bir araya geliyoruz" sloganıyla 350'den fazla camia üyesinin desteğiyle bir araya gelen oluşum, Karşıyaka Yatırım ve Sportif Hizmetler AŞ'nin üyelik belgelerini Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde açık alanda düzenlenecek tanıtım kokteyliyle imzaladı.

Organizasyonda 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü, camia büyüklerinden Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, projenin öncülerinden Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Mustafa Karabağlı, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt konuşma yaptı. Denizkurdu, konuşmasında Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın daha önce çizdiği şirketleşme hedefini hatırlatarak oluşumun gerçekleşmesi için tüm ayakların destek vermesi gerektiğini belirtti.

TARAFTAR HAYIR DERSE OLMAZ

Şirketleşme projesinin fikir babası ve projeyi yöneten isim olan eski başkanlardan Cenk Karace, taraftarların kabul etmeyeceği hiçbir oluşumda olmayacaklarını açıkladı. Karşıyaka Taraftarlar Derneği, hakların çoğunluğunun Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'nde olmadığı her türlü projeye karşı çıkarken Karace, organizasyonda yaptığı konuşmada, "Taraftarın hayır diyeceği hiçbir oluşumda olmayız. Kulübün içinde bulunduğu durumda futbol kısa vadeli çözülecek, bu sene hemen sonuç alacak bir durum değil. Şirket oluşumu zaman alan bir süreç. Şartların uygun olması gerekiyor. Şirket kurulumu tamamlanınca futbol şubesi için talip olacağız. Kongre üyeleri ve taraftarlar bu oluşumu istemezse olmayız" dedi.

"Karşıyaka'yı hiçbir şekilde zor durumda bırakmayız" diyen Karace, "Bu şirkette kardeşimin, evlatlarımın da hissesi var. Birlik içinde hareket edeceğiz. Tüm anonim şirketler gibi ilk hedefimiz şirketi karlı hale getirmek çünkü yasalara göre 3 yıl üst üste zarar eden şirketler kapatılıyor. Kar elde etmek için ana konularımız gayrimenkul yatırım ortaklığı, turizm ve sigorta olacak. Hissedarlar adına güzel yatırımlar yapacağız. Şimdiye kadar tanesi 25 bin TL'den 4 bin hissenin 3 bini talep gördü. Hedefimiz ticaret yapmak, para kazanmak ve Karşıyaka'yı layık olduğu yere getirmek" diye konuştu. Cenk Karace, projeden 4 siyasi partinin ilçe başkanının hisse almasına teşekkür edip, oluşuma en büyük mali desteği veren şirketin kurucu ortakları Mustafa Karabağlı, İlker Ergülü, Mustafa Taşova, Tolkar Karace, Volkan Sintaç, Sinan Atik, Nazım Torbaoğlu, Gökhan Şensan, Anıl Yetik ve Azat Yeşil'e sahneye davet ederek plaket verdi.

DHA