TFF 3. Lig'de yıllardır takımda forma giyen kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey'le yeniden anlaşıp sözleşmelerini birer sezonluğuna uzatan Karşıyaka, Metin Peker'le de mutlu sona yakın. Daha önce büyük oranda anlaşılan 29 yaşındaki stoper Metin'in aradaki küçük pürüzler giderildikten sonra imza atması bekleniyor.

En eskisi olduğu takımda 2010-2011'den beri 12 sezondur kadroda yer alan Metin, özellikle son 6 yılda ilk 11'in değişilmezi oldu. Metin, Karşıyaka formasını tam 212 resmi maçta giydi. Daha önce Özgür, Erdoğan, Namık Barış ve Burak'ın sözleşmelerini uzatan, Metin'in de imzasıyla iç transferi erken tamamlayacak Kaf-Kaf, mali kongrenin ardından dış transfere yönelecek.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)