Son 2.5 yıldır koltukta oturan Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yeniden adaylığını açıkladığı, eski başkanlardan Cenk Karace'nin camiadan bir kesimin talebi ve Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle adaylığa ikna edilmeye çalışıldığı Kaf-Kaf'ta Serdar Işıldar da adaylık için temaslarda bulunuyor. Kulüpte Mutlu Altuğ döneminde 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında basketbol şube başkanlığı yapan Işıldar, o dönem Turgay Büyükkarcı'nın şube başkanlığından alınmasıyla göreve gelmişti.

Ekibiyle birlikte şu an için gelişmeleri takip ettiklerini belirten Serdar Işıldar, "Henüz liste çıkarma kararı vermedik ama birçok kesimle temas halindeyiz. Ciddi bir talep var. Kulübün öncelikli sorunu futboldaki transfer yasağı. Bunun nasıl kalkabileceğini, futbola ciddi bir sponsor bulmayı konuşuyoruz. Mevcut yönetimin emeğini göz ardı etmeyiz, önlerini kesmeyi düşünmeyiz. İcraatlarını beğenen veya beğenmeyenler olabilir. Camiada fikir birliği olursa ihtiyaç durumunda adaylık için çıkarız. Bizim tek derdimiz kulüp için faydalı işler yapan insanların yönetimde olması. Daha önümüzde çok vakit var. O zamana kadar görüşmeler yaparak gelişmelere bakacağız" ifadelerini kullandı.

KONGRE KASIM AYINDA

Karşıyaka'da koronavirüs pandemisi nedeniyle mayıs ayından ağustos ayına ertelenen seçimli olağan genel kurul, kasım ayında yapılacak. İçişleri Bakanlığı, salgın nedeniyle derneklerdeki kongreleri 31 Ekim 2020 tarihine kadar yeniden erteledi.

BELEDİYE PRİMİ ÖDÜYOR

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Kaf-Kaf'a Play-Off öncesi söz verdiği 10'ar bin TL'lik final primi ödeniyor. Belediye, ilk 11'de forma giyen isimler, yedek kaleci ve sonradan oyuna dahil olan futbolculara 10'ar, takım çalışanlarına 5'er bin TL prim ödemesi yaparak şampiyonluğu kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan yeşil-kırmızılılara moral takviyesi yapacak. Belediye Başkanı Tugay'ın bir süredir arasının açık olduğu, önceki gün canlı yayında, "Prim ödenmedi" açıklaması yapan Başkan Turgay Büyükkarcı'nın çıkışı nedeniyle üzüntü yaşayıp yakın çevresine, "Babamı 2 gün önce toprağa verip partim CHP'nin genel kurulu sürerken Antalya'ya maça koştum. Benden başka hiçbir mülki amir, milletvekili yoktu. Teşekkür beklerken prim 3 gün gecikti diye eleştiri almaya çok kırıldım" dediği öğrenildi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)