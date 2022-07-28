Yetiştiricilik sorunu çözülen 20 yaşındaki oyuncu profesyonel sözleşme imzalayıp A takım kadrosunda yer alacak. Belçika'da Standard Liege altyapısında yetişen gurbetçi futbolcu 2019 yılında Fenerbahçe A takımıyla antrenmanlarda denendi.
Gençlerbirliği formasıyla 2020-2021 sezonunda U19 Süper Ligi'nde forma giyen genç yıldız adayı, geçen sezon ise Karşıyaka altyapısına kazandırıldı. Kaf-Kaf'ta ilk sezonunda U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde final oynayan kadroda yer alan Selçuk, 8 takım arkadaşıyla birlikle sezon öncesi A takım kampına dahil edildi. Bolu'da 5-1 kazanılan ilk hazırlık maçında Sapanca Gençlikspor'a 1 de gol atan Selçuk profesyonel olacak. Yeşil-kırmızılı ekip kamptaki ikinci maçını yarın Arnavutköy Belediyespor'la oynayacak.
Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)