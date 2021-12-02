Kariyerinde Süper Lig dahil yıllarca 1'inci Lig ve 2'nci Lig kulüplerinde forma giyip Adanaspor'da şampiyonluk sevinci, Gaziantep FK ve Manisa FK'da Play-Off tecrübesi yaşayan 28 yaşındaki Samican, Karşıyaka'da ilk haftalarda hayal kırıklığı yarattı. Kaf-Kaf'ta 8'i ilk 11'de olmak üzere 11 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, son haftalarda yedek kaldı. Geçen hafta Edirnespor maçında rakip 1-0 öndeyken 36'ncı dakikada oyuna giren Samican, ikinci yarıda üst üste attığı 2 golle takımının aldığı 4-2'lik galibiyetin baş aktörü oldu.

ÖZGÜR DE FORMDA

Karşıyaka'da Samican gibi Edirnespor maçında ikinci yarıda oyuna girip 1 gol, 2 asistle oynayan sol bek Özgür'ün de performansı teknik heyetin elini lider Fethiyespor'la cumartesi günü oynanacak kritik deplasman öncesi güçlendirdi. Özgür, defansta görev almasına rağmen bu sezon 2 gol attı.