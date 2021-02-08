Kaf-Kaf'ta sezon başında süre alamadığı için mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılmak istediğini belirtip antrenmanlara çıkmayan Özgür, ara transfer döneminin son günlerinde takıma geri döndü.

Geçen sezon 12'si ilk 11'de 25 maçta forma giyerek 1 gol atan, 2018-19 sezonunda ise 23 maçta 6 golle oynayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu antrenman eksiğini kapatmak için takımdan ayrı çalışıyor. Gölcükspor maçına yeni bir başlangıç hedefiyle hazırlanan Karşıyaka'da Soner Tolungüç'ün istifası sonrası anlaşmaya varılan teknik direktör İbrahim Cezayir de bu mücadelede takımın dümeninde yer alacak. Cezayir'in imzası ilk yarıda çalıştırdığı 2'nci Lig temsilcisi Turgutluspor'la sözleşmesi resmi olarak feshedilince açıklanacak.

DHA