TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıya pazar günü Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edeceği maçla başlayacak Karşıyaka'da, Onur Kıntaş'ın 8 aylık forma hasreti de son bulacak. Yeşil-kırmızılılarda sezon başında sözleşmesi yenilenmeyip başka bir kulüple de anlaşmayan tecrübeli sol bek, kasım ayında takıma döndü. Devre arasında Antalya kampına da katılan Onur'un lisansı ara transfer ve tescil döneminde çıkarılacak.

Karşıyaka formasını son olarak geçen sezon 15 Mayıs'ta Vanspor'la oynanan Play-Off rövanş maçında giyen futbolcu, 8 ay sonra ilk kez pazar günü kadroda yer alacak. Maç eksiği olan Onur'un 90 dakikaya yedek kulübesinde başlayıp ikinci yarıda sahaya sürülmesi bekleniyor. Altyapıdan çıkıp 2013'ten bu yana kadroda yer alan 28 yaşındaki Onur, geçen sezon ligde tamamı ilk 11'de 31 maçta forma giymişti.

DHA