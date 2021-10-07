MENÜ

Karşıyaka'da Okan Yılmaz çabuk ısındı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Kardemir Karabükspor deplasmanında alan Karşıyaka'da Menemenspor'dan lig başladıktan sonra kiralanan santrfor Okan Yılmaz, takıma çabuk adapte oldu.

07 Ekim 2021, Perşembe 13:57 Son Güncelleme:
- A +
Karşıyaka'da Okan Yılmaz çabuk ısındı

Kaf-Kaf'a transfer olduktan sonra ilk 3 maçında skor üretemeyen Okan Yılmaz, Karabük deplasmanını ise 4 golle geçti. 

Karabükspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Eylül'de oynanan maçta uzatma bölümünde 2 gol birden atarak takımına 3-1'lik galibiyetle turu getiren 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu, pazar günü ligde de rakip ağları 2 kez sarsıp, 1 asiste 4-0'lık galibiyetin mimarı oldu. Yeşil-kırmızılılarda Okan, ligde ve kupada toplam 4 golle takımın bir anda en skorer ismi konumuna yükselirken, yine yeni transferlerden Abdülkadir'in ligde 2, kupada 1 olmak üzere 3 golü bulunuyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...