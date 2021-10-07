Kaf-Kaf'a transfer olduktan sonra ilk 3 maçında skor üretemeyen Okan Yılmaz, Karabük deplasmanını ise 4 golle geçti.

Karabükspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Eylül'de oynanan maçta uzatma bölümünde 2 gol birden atarak takımına 3-1'lik galibiyetle turu getiren 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu, pazar günü ligde de rakip ağları 2 kez sarsıp, 1 asiste 4-0'lık galibiyetin mimarı oldu. Yeşil-kırmızılılarda Okan, ligde ve kupada toplam 4 golle takımın bir anda en skorer ismi konumuna yükselirken, yine yeni transferlerden Abdülkadir'in ligde 2, kupada 1 olmak üzere 3 golü bulunuyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)